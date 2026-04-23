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Mehrere Diebstähle im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Mehrere Diebstähle im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt
Symbolbild von Siggy Nowak auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt kam es in der Zeit von Freitag bis Mittwoch zu mehreren Diebstählen, weshalb die Polizei in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen hat und auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Am Tatort Pfarrgraben wurden vom Friedhof in Oberndorf zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 16:00 Uhr, eine Grabvase aus Bronze sowie ein Grablicht im Wert von circa 500 Euro entwendet. Von einem weiteren Grab verschwanden ähnliche Gegenstände, wobei der Schaden hier bei etwa 300 Euro liegt. Die Polizei Schweinfurt geht in diesen Fällen von einem Tatzusammenhang aus.

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In der Wilhelm-Höpflinger-Straße wurden zwei Wohnmobile, die unter der Franz-Josef-Strauß-Brücke abgestellt waren, von einem bislang Unbekannten gewaltsam geöffnet. Dabei wurde ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 14:20 Uhr, eingrenzen.

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Mit deutlich höherer Beute entkam ein unbekannter Täter nach einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Hesselbach im Bereich Üchtelhausen. Nachdem sich der Täter zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen verschafft hatte, entwendete er zwei Geldkassetten mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Der dabei hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Schweinfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

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