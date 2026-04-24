Auto IU

Mehrere Diebstähle im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt

24. April 2026Letztes Update 24. April 2026
Mehrere Diebstähle im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt
Symbolbild von Siggy Nowak auf Pixabay
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT – Im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt kam es in der Zeit von Freitag bis Mittwoch zu mehreren Diebstählen, weshalb die Polizei in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen hat und auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Am Tatort Pfarrgraben wurden vom Friedhof in Oberndorf zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 16:00 Uhr, eine Grabvase aus Bronze sowie ein Grablicht im Wert von circa 500 Euro entwendet. Von einem weiteren Grab verschwanden ähnliche Gegenstände, wobei der Schaden hier bei etwa 300 Euro liegt. Die Polizei Schweinfurt geht in diesen Fällen von einem Tatzusammenhang aus.

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Dota

In der Wilhelm-Höpflinger-Straße wurden zwei Wohnmobile, die unter der Franz-Josef-Strauß-Brücke abgestellt waren, von einem bislang Unbekannten gewaltsam geöffnet. Dabei wurde ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 14:20 Uhr, eingrenzen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Mit deutlich höherer Beute entkam ein unbekannter Täter nach einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Hesselbach im Bereich Üchtelhausen. Nachdem sich der Täter zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen verschafft hatte, entwendete er zwei Geldkassetten mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Der dabei hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Schweinfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. April 2026Letztes Update 24. April 2026

Mehr

44-Jähriger greift Passanten in Haßfurt an und leistet Widerstand

44-Jähriger greift Passanten in Haßfurt an und leistet Widerstand

24. April 2026
Auseinandersetzung im Straßenverkehr und versuchter Einbruch in Ostheim

Auseinandersetzung im Straßenverkehr und versuchter Einbruch in Ostheim

24. April 2026
Trinkwassernetz wird gespült: Stadtwerke Schweinfurt kündigen Wartungsarbeiten an

Trinkwassernetz wird gespült: Stadtwerke Schweinfurt kündigen Wartungsarbeiten an

24. April 2026
Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt

Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt

24. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)