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Mehrere Diebstähle und Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen im Raum Bad Kissingen

21. Juli 2026Letztes Update 21. Juli 2026
Mehrere Diebstähle und Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen im Raum Bad Kissingen
Bild von Peter Dargatz auf Pixabay
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BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ermittelt in mehreren Fällen von Diebstahl und Unfallflucht und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Kurgarten entwendete ein bislang Unbekannter zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 7 Uhr mehrere Pflanzen aus den aufgestellten Pflanzkübeln im Bereich der Arkaden.

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Im Ortsteil Hausen wurde am Theresienbrunnen der Zaun der Kurgärtnerei durch ein Fahrzeug beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich in den Tagen vor dem 16. Juli.

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Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in der Ludwigstraße. Zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 9 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Lkw offenbar den Dachvorsprung eines Gebäudes und verursachte Sachschaden. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die zu einem der Fälle sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.


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