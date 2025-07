Mehrere Diebstähle von unterschiedlichsten Fahrzeugen – Wer kann Hinweise geben?

SCHWEINFURT – Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Schweinfurt wurden am vergangenen Wochenende mehrere Diebstähle von Fahrrädern und E-Scootern gemeldet. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und appelliert an alle Fahrzeughalter, ihre Zweiräder stets gut zu sichern.

WIPFELD – Fahrraddiebstahl

Aus einem Fahrradschuppen in der Nikolaus-Müller-Straße wurde im Zeitraum vom 13. bis 19. Juli ein hochwertiges E-Bike der Marke Haibike in den Farben Rot und Schwarz entwendet. Der Wert des Fahrrads liegt bei rund 4.000 Euro.

GELDERSHEIM – Diebstahl eines E-Scooters

Ein E-Scooter wurde in der Birkenstraße entwendet. Das Fahrzeug war unverschlossen vor einer Garage abgestellt und verschwand zwischen Samstagabend, 21:40 Uhr, und Sonntagfrüh, 03:10 Uhr. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

SCHWEINFURT – Mehrere Diebstähle von E-Scootern

In der Albert-Schweitzer-Straße verschwand ein verschlossen abgestellter E-Scooter vor einer Schule zwischen Samstag, 17:00 Uhr und 20:45 Uhr.

Ein weiterer Fall ereignete sich in der Sennfelder Hauptstraße: Aus dem Fahrradständer einer Firma wurde ein versperrter E-Scooter mit einem Wert von über 400 Euro am Samstag zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr gestohlen.

WERNECK – Diebstahl eines E-Bikes

Ein mit zwei Schlössern gesichertes E-Bike wurde am Freitag am Balthasar-Neumann-Platz entwendet. Das Fahrrad war zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr an einem Baum befestigt. Die Schlösser wurden von dem unbekannten Täter aufgebrochen. Der Schaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Hinweise und Prävention

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.

Außerdem rät die Polizei, auf hochwertige Schlösser zu setzen und Fahrräder sowie E-Scooter möglichst an festen Objekten zu sichern. Auch der Abstellort spielt eine Rolle: gut einsehbare und belebte Plätze wirken abschreckend auf Diebe.