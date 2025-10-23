Auto IU
Mehrere Dutzend EC-Karten bei Kontrolle aufgefunden – Kripo Würzburg ermittelt zu den Hintergründen
WÜRZBURG – Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried hat bei der Kontrolle eines PKW an der Tank- und Rastanlage Würzburg Süd mehrere Dutzend gestohlene EC-Karten und damit erworbene Wertgutscheine mit einem Wert im vierstelligen Bereich sichergestellt. Die drei Insassen, junge rumänische Staatsangehörige im Alter von 19 bis 24 Jahren, wurden vorläufig festgenommen.
Die Kontrolle fand am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr statt. Da davon ausgegangen werden muss, dass die Männer gemeinschaftlich für den Diebstahl verantwortlich sind, hat die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen.
Die drei Männer müssen sich nun wegen Bandendiebstahls und Computerbetrugs verantworten.
