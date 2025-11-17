Mehrere Einbrüche im Bereich Main-Rhön – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

MAIN-RHÖN – Am Wochenende wurden den Polizeidienststellen im Bereich Main-Rhön mehrere Einbrüche in Häuser und Wohnungen mitgeteilt. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Einfamilienhaus in Sennfeld

Am Samstag, zwischen 11:30 Uhr und 19:00 Uhr, waren Unbekannte an einem Anwesen in der Blumenstraße zugange. Dem Sachstand nach gelangten die Täter gewaltsam über ein Fenster in das Haus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Dabei haben sie Bargeld und Schmuck in Höhe eines hohen dreistelligen Betrags entwendet.

Der Sachschaden am beschädigten Fenster beläuft sich schätzungsweise auf 150 Euro.

Wohnungseinbruch in Fuchsstadt

Am Freitag, zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr, nutzte ein Unbekannter ein geöffnetes Fenster und gelangte so in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kissinger Straße. Als Diebesgut hat der Täter Schmuck im niedrigen dreistelligen Bereich mitgenommen.

Schwebheim– Beuteschaden unklar

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Sonntag, 09:20 Uhr, wurde ein Balkonfenster eines Einfamilienhauses in der Oberen Heide eingeschlagen. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.