Mehrere Einbrüche im Landkreis – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

NIEDERWERRN, OT OBERWERRN UND DITTELBRUNN, OT HAMBACH, LKR. SCHWEINFURT – Am Dienstagnachmittag wurden zwei Einfamilienhäuser das Ziel von Einbrechern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ruft die Bevölkerung auf, sich mit Hinweisen zu melden. Die unterfränkische Polizei gibt Verhaltenstipps und berät die Menschen zum Thema Einbruchschutz.

Einbruch in Oberwerrn

Ein freistehendes Einfamilienhaus An der Lauterhecke wurde, zwischen 18:10 Uhr und 19:15 Uhr, das Ziel eines Einbrechers. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über den Terrassenbereich Zutritt zum Anwesen und durchwühlte die Innenräume. Es wurden Geld und Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Einbruch in Hambach

In der Gänsleite wurde, zwischen 13:00 Uhr und 18:10 Uhr, eingebrochen. Auch hier verschaffte sich der Täter gewaltsam über den Terrassenbereich Zutritt zum Anwesen. Das Einfamilienhaus wurde nach Wertgegenständen abgesucht. Was im Einzelnen entwendet wurde und wie hoch der dadurch verursachte Schaden ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.