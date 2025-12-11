Mehrere Einbrüche im Landkreis Main-Spessart – Kriminalpolizei sucht Zeugen – Verhaltenstipps der Polizei
NEUSTADT A.MAIN, LOHR A.MAIN / WOMBACH UND ESSELBACH / KREDENBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstag kam es zu insgesamt fünf Einbrüchen in Wohnobjekte in drei verschiedenen Gemeinden. In allen Fällen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Häusern und Wohnungen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Details zu den Einbrüchen
Die Einbrüche ereigneten sich am Dienstagnachmittag und -abend in folgenden Orten:
|Ort
|Ortsteil / Straße
|Tatzeitraum
|Tatbestand
|Schaden
|Neustadt a.Main
|Hornungsbergstraße (EFH)
|14:45 Uhr – 20:00 Uhr
|Gewaltvoller Zutritt über Balkontür, Geld (niedriger dreistelliger Betrag) entwendet.
|Sachschaden: mehrere Hundert Euro
|Neustadt a.Main
|Bogenstraße (MFH)
|16:30 Uhr – 20:20 Uhr
|Einbruch in zwei Wohnungen, Wertschränke gewaltsam geöffnet.
|Sachschaden: mehrere Tausend Euro
|Lohr a.Main / Wombach
|Hirtenackerweg
|15:45 Uhr – 21:10 Uhr
|Gewaltvoller Zutritt über Terrassenbereich, Schmuck (Wert unter 500 Euro) entwendet.
|Sachschaden: deutlich höher als Beute
|Lohr a.Main / Wombach
|Bergwiesenstraße (EFH)
|13:05 Uhr – 19:15 Uhr
|Terrassentür gewaltsam geöffnet, Schränke durchwühlt.
|Sachschaden: mittlerer dreistelliger Betrag
|Esselbach / Kredenbach
|Birkenstraße (Doppelhaushälfte)
|16:15 Uhr – 23:50 Uhr
|Gewaltvoller Zutritt über Gebäuderückseite, geringer Geldbetrag (zweistellig) entwendet.
|Sachschaden: niedriger dreistelliger Bereich
Zeugenaufruf und Präventionstipps
Die Ermittler der Kriminalpolizei Würzburg bitten um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
-
Wer hat zur relevanten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?
-
Wer hat möglicherweise in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.
Verhaltenstipps und Einbruchschutz:
Die unterfränkische Polizei rät zur Prävention und bietet Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause auch bei Abwesenheit bewohnt erscheint, und nutzen Sie geprüfte mechanische Sicherungen an Fenstern und Türen.
