Auto IU

Mehrere Einbrüche im Landkreis Main-Spessart – Kriminalpolizei sucht Zeugen – Verhaltenstipps der Polizei

11. Dezember 2025Letztes Update 11. Dezember 2025
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

NEUSTADT A.MAIN, LOHR A.MAIN / WOMBACH UND ESSELBACH / KREDENBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstag kam es zu insgesamt fünf Einbrüchen in Wohnobjekte in drei verschiedenen Gemeinden. In allen Fällen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Häusern und Wohnungen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Details zu den Einbrüchen

Die Einbrüche ereigneten sich am Dienstagnachmittag und -abend in folgenden Orten:

Ort Ortsteil / Straße Tatzeitraum Tatbestand Schaden
Neustadt a.Main Hornungsbergstraße (EFH) 14:45 Uhr – 20:00 Uhr Gewaltvoller Zutritt über Balkontür, Geld (niedriger dreistelliger Betrag) entwendet. Sachschaden: mehrere Hundert Euro
Neustadt a.Main Bogenstraße (MFH) 16:30 Uhr – 20:20 Uhr Einbruch in zwei Wohnungen, Wertschränke gewaltsam geöffnet. Sachschaden: mehrere Tausend Euro
Lohr a.Main / Wombach Hirtenackerweg 15:45 Uhr – 21:10 Uhr Gewaltvoller Zutritt über Terrassenbereich, Schmuck (Wert unter 500 Euro) entwendet. Sachschaden: deutlich höher als Beute
Lohr a.Main / Wombach Bergwiesenstraße (EFH) 13:05 Uhr – 19:15 Uhr Terrassentür gewaltsam geöffnet, Schränke durchwühlt. Sachschaden: mittlerer dreistelliger Betrag
Esselbach / Kredenbach Birkenstraße (Doppelhaushälfte) 16:15 Uhr – 23:50 Uhr Gewaltvoller Zutritt über Gebäuderückseite, geringer Geldbetrag (zweistellig) entwendet. Sachschaden: niedriger dreistelliger Bereich

Zeugenaufruf und Präventionstipps

Die Ermittler der Kriminalpolizei Würzburg bitten um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr

  • Wer hat zur relevanten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

  • Wer hat möglicherweise in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.

Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Dein Ding

Verhaltenstipps und Einbruchschutz:

Die unterfränkische Polizei rät zur Prävention und bietet Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause auch bei Abwesenheit bewohnt erscheint, und nutzen Sie geprüfte mechanische Sicherungen an Fenstern und Türen.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Dezember 2025Letztes Update 11. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)