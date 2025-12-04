Mehrere Einbrüche in einer Nacht – Kriminalpolizei ermittelt
SCHWEBHEIM, LKR. SCHWEINFURT UND BAD KISSINGEN, OT GARITZ – In der Montagnacht kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Schwebheim und in Garitz. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.
Einbruch in Schwebheim
Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 17. November bis zum 1. Dezember gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Oberen Heide.
Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen.
Entwendet wurden Gold- und Silbermünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro.
Einbruch in Garitz
Im Bad Kissinger Ortsteil Garitz gelangten unbekannte Täter am Montag zwischen 18:00 Uhr und 22:20 Uhr ebenfalls über ein Fenster in ein Haus in der Flühgasse.
Dort wurden mehrere Schränke durchwühlt.
Die genaue Beute sowie der entstandene Schaden sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer der Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.
Verhaltenstipps der Polizei gegen Einbrüche
Die unterfränkische Polizei gibt nochmals folgende Verhaltenstipps:
Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind offene Fenster und leicht zu öffnen.
Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch bei kurzzeitigem Verlassen.
Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen, da Einbrecher jedes Versteck kennen.
Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden, um Abwesenheit nicht zu signalisieren.
Fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen:
Würzburg: 0931/457-1830
Aschaffenburg: 06021/857-1830
Schweinfurt: 09721/202-1835
