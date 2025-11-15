Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser – Kriminalpolizei sucht Zeugen

LKR. MAIN-SPESSART – Im Laufe des Donnerstagabends waren insgesamt vier Wohnanwesen das Ziel von Einbrechern. Die Täter konnten unerkannt mit ihrer Tatbeute flüchten. Die Kripo Würzburg ermittelt in allen vier Fällen und hofft auf Zeugenhinweise.

Einbruch in Wohnung in Retzbach

Am Donnerstagabend, zwischen 19:50 Uhr und 20:05 Uhr, gelangten Unbekannte gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Hauenweg. Innerhalb kürzester Zeit entwendeten die Täter Bargeld und konnten flüchten. Bewohner der Wohnung im ersten Obergeschoss wurden auf den Einbruch aufmerksam und verständigten den Polizeinotruf.

Eine großanlegte Fahndung nach den beiden flüchtigen Tätern verlief ergebnislos.

Zwei Einbrüche in Zellingen

Am Donnerstagabend, nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 19:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei nebeneinanderliegenden Wohnhäusern in der Fichtenstraße. Die Täter gelangten jeweils gewaltsam über die Terrassentüre in das Gebäude und flüchteten anschließend mit Bargeld und Schmuck.

Einbruch in Billingshausen

Zwischen 17:10 Uhr und 18:30 Uhr gelangten Unbekannte am Donnerstag gewaltsam über die Terrassentüre in ein Wohnhaus im Edelberg. Sie konnten nach kurzer Zeit mit Bargeld und Schmuck flüchten.

Die Kriminalpolizei Würzburg geht von einem Zusammenhang zwischen den Fällen aus und hofft auf Zeugenhinweise unter 0931/457-1732.