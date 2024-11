Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser – Wer hat etwas gesehen?

BIEBELRIED, LKR. KITZINGEN / UETTINGEN, LKR. WÜRZBURG – Zwischen Freitag und Mittwoch kam es zu mehreren Einbrüchen, bei denen Unbekannte Bargeld und Schmuck erbeuteten. In einem der Fälle wurden verdächtige Personen beobachtet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Biebelried: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr verschafften sich Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Sie gelangten über die Kellertür in das Gebäude und öffneten dort zwei Wohnungstüren. Sämtliche Räume wurden durchwühlt, und die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert einer niedrigen bis mittleren fünfstelligen Summe. Der entstandene Sachschaden an den Türen ist erheblich. Anwohner bemerkten gegen 14:00 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen, die sich in der Hauptstraße verdächtig verhielten.

Uettingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Freitag, 22.11.2024, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 27.11.2024, 10:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Tellweg ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und gelangten über die Terrassentür in das Gebäude. Nach der Durchsuchung der Räumlichkeiten flüchteten sie unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Die genaue Höhe der Beute ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge in den genannten Zeiträumen bemerkt haben, um Mithilfe. Hinweise können telefonisch unter 0931/457-1732 gemeldet werden.