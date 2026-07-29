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Mehrere Ermittlungen nach Sachbeschädigung, Unfallflucht und Kennzeichendiebstahl

29. Juli 2026Letztes Update 29. Juli 2026
Mehrere Ermittlungen nach Sachbeschädigung, Unfallflucht und Kennzeichendiebstahl
Symbolfoto: 2fly4
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HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Die Polizei Haßfurt ermittelt nach einer Sachbeschädigung an einem Pkw, einer Unfallflucht auf der Kreisstraße HAS 25 sowie dem Diebstahl eines Kennzeichens.

In der Straße „An der Flutbrücke“ wurde zwischen dem 20. Juli und dem 27. Juli ein schwarzer Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug war auf einer dortigen Parkfläche abgestellt und wurde zerkratzt.

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ELTMANN, LKR. HASSBERGE – Auf der Kreisstraße HAS 25 zwischen Dippach und Lembach kam es am Montagmittag zu einer Unfallflucht nach einer Spiegelberührung.

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Gegen 12:50 Uhr begegneten sich der VW Polo einer 45-jährigen Deutschen und ein weiteres Fahrzeug, mutmaßlich ein grauer Seat. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Fahrer des Seat setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

WONFURT, LKR. HASSBERGE – Auf einem Pendlerparkplatz an der Staatsstraße 2426 wurde das hintere Kennzeichen eines VW Touran entwendet.

Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 05:40 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.


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