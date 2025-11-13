Mehrere Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti geklärt

WÜRZBURG / INNENSTADT – Durch intensive Ermittlungen der Würzburger Polizei können einem im Oktober auf frischer Tat ertappten Graffitisprayer nun weitere Sachbeschädigungen zur Last gelegt werden.

Wie bereits berichtet, konnte in der Nacht vom 08. auf den 09. Oktober ein 22-jähriger Deutscher festgenommen werden, als er gerade dabei war ein sogenanntes „Tag“ an eine Hauswand zu sprayen. Bei dem Mann und in seiner Wohnung wurden anschließend diverse Beweismittel und Spuren gesichert.

Nachdem die Polizei nun weitere intensive Ermittlungen durchgeführt hat, werden dem Tatverdächtigen 15 weitere Taten zur Last gelegt, bei denen Wände, Türen und ein Zigarettenautomat im gesamten Stadtgebiet durch die Schmierereien beschädigt wurden.

Der Mann muss sich nun in allen Fällen verantworten.