Mehrere Fahrten unter Rauschmitteleinfluss in der Region Main-Rhön gestoppt

MAIN-RHÖN – Die Polizei hat am Montag bei verstärkten Kontrollen im Bereich Main-Rhön insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol oder THC unterwegs waren. In allen Fällen wurden die Weiterfahrt untersagt, Blutentnahmen angeordnet und entsprechende Verfahren gegen die Fahrer eingeleitet.

In Bad Brückenau fielen ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer sowie ein 26-jähriger Ford-Fahrer mit drogentypischen Ausfallerscheinungen auf, während in Bad Neustadt ein 17-Jähriger nach dem Konsum in einer „Kifferrunde“ sein Kleinkraftrad steuerte, das zudem wegen Zulassungsunstimmigkeiten sichergestellt wurde. In Augsfeld kontrollierte die Polizei Haßfurt zudem einen 20-jährigen Fahranfänger, dessen Vortests sowohl auf Alkohol als auch auf Betäubungsmittel positiv reagierten. Das Polizeipräsidium Unterfranken kündigte an, die Fahrtüchtigkeit auch im Jahr 2026 weiterhin durch engmaschige Kontrollen in den Fokus zu rücken, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch Rauschmittel am Steuer zu minimieren.