Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen – Ermittlungen führen zur Festnahme – Zwei Männer in Untersuchungshaft
SCHWEINFURT / INNENSTADT – Nach einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen im Schweinfurter Stadtgebiet hat die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg erzielt. Zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 31 Jahren konnten festgenommen werden und befinden sich nun in Untersuchungshaft.
Seit dem 29. November kam es in der Theresienstraße, Bauerngasse und Roßbrunnstraße zu insgesamt drei Fällen, bei denen Fahrzeuge gewaltsam geöffnet und durchwühlt wurden. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Während die Täter in den meisten Fällen keine Beute machten, konnte bei einer Tat Diebesgut entwendet werden.
Durch intensive Ermittlungen, Spurensicherung und Zeugenbefragungen gelang es den Beamten bereits elf Tage nach der ersten Tat, zwei algerische Staatsbürger als dringend tatverdächtig zu identifizieren. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, bei denen Teile des Diebesguts sichergestellt werden konnten. Die Festnahme der Männer erfolgte widerstandslos.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten am vergangenen Donnerstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in drei Fällen. Die beiden Männer wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt.
