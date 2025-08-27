Mehrere Fahrzeuge beschädigt – Polizei Bad Kissingen ermittelt – Zeugenaufruf

BAD KISSINGEN, OT REITERSWIESEN – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden mehrere Autos beschädigt. Die Beamten der Bad Kissinger Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten wenden sich nun an die Bevölkerung und rufen die Leute auf, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

In der Zeit von Montag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 05:00 Uhr, wurden nach dem derzeitigem Stand 19 Fahrzeuge beschädigt. Der Unbekannte hat hierbei einzelne Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zur Folge auf mehrere Tausend Euro.

Die Beamten der Bad Kissinger Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort mögliche Spuren gesichert. Im Zuge der nun stattfindenden Maßnahmen wenden sich die Ermittler mit einem Aufruf an die Bevölkerung:

Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen im Bereich der Carl-Diem-Straße, Ritterstraße, Beatrixstraße oder Minnesängerstraße aufgefallen?

Wer kann darüber hinaus noch sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Jeder, der in diesem Zusammenhang noch Schäden an seinem Fahrzeug feststellt, wird gebeten, diese zur Anzeige zu bringen!

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.