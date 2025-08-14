Mehrere Fahrzeuge in Bad Kissingen beschädigt – Polizei ermittelt – Zeugenaufruf

BAD KISSINGEN – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden sowohl in der Peter-Heil-Straße als auch in der Schurzstraße mehrere Autos beschädigt. Die Ermittler der Bad Kissinger Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen und erkennen einen Zusammenhang. Die Beamten wenden sich nun an die Bevölkerung und rufen die Leute auf, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

In der Zeit von Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 06:30 Uhr, wurden nach derzeitigem Sachstand insgesamt sieben Autos beschädigt. Der Unbekannte hat hierbei sowohl einzelne Reifen zerstochen, sowie auch teilweise Fahrzeuge zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zur Folge auf mehrere Tausend Euro.

Die Beamten der Bad Kissinger Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort mögliche Spuren gesichert. Im Zuge der nun stattfindenden Maßnahmen wenden sich die Ermittler mit einem Aufruf an die Bevölkerung:

Wem sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen im Bereich der Peter-Heil-Straße oder der Schurzstraße aufgefallen?

Wer kann darüber hinaus noch sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Jeder, der in diesem Zusammenhang noch Schäden an seinem Fahrzeug feststellt, wird gebeten, diese zur Anzeige zu bringen!

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.