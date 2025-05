Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt – Suche nach weiteren Geschädigten

GERBRUNN, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Haslachweg in Gerbrunn ein grünes Kleinkraftrad umgeworfen und ein Spiegel eines geparkten Skodas verkratzt.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Geschädigte gab an, dass möglicherweise weitere Fahrzeuge im Umfeld beschädigt wurden, welche die Polizei bei einer Nachschau am Mittwoch jedoch nicht mehr feststellen konnte.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet Zeugen, die Beobachtungen zu den Taten gemacht haben, sowie Personen, die in der betreffenden Nacht ebenfalls Beschädigungen an ihren im Haslachweg geparkten Fahrzeugen festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.