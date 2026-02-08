Mehrere Fahrzeuge zerkratzt – Polizei ermittelt – Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

GROSSOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Freitag zerkratzte ein Unbekannter gleich mehrere geparkte Fahrzeuge in der Breitfeldstraße. Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie sucht nun Zeugen und weitere mögliche Geschädigte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat ein Unbekannter mindestens neun Pkw beschädigt, die am Freitag zwischen 07:40 Uhr und 14:20 Uhr in der Breitfeldstraße geparkt waren.

Der Täter zerkratzte an allen Fahrzeugen den Lack im Bereich der Beifahrerseite. Der bisherige Sachschaden wird auf circa 19.000 Euro geschätzt.

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und sucht nun Zeugen und Personen die möglicherweise ebenfalls geschädigt wurden.

Sie wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer konnte im oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Breitfeldstraße beobachten?

Wer hat in diesem Bereich eine Videoüberwachung oder eine Dashcam im Fahrzeug, die Tatrelevantes aufgezeichnet haben könnte?

oder eine im Fahrzeug, die Tatrelevantes aufgezeichnet haben könnte? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Falles beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.