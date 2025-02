Mehrere Geldbörsen gestohlen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

BAD KISSINGEN – Mehrere Geldbörsendiebstähle im Stadtgebiet

Im Laufe des Mittwochs kam es an verschiedenen Orten im Stadtgebiet von Bad Kissingen zu mehreren Geldbörsendiebstählen. In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei Bad Kissingen ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Geldbörse in Bankfiliale entwendet

Zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr hielt sich eine 77-Jährige in einer Bankfiliale in der Von-Hessing-Straße auf, um Geld abzuheben. Aufgrund eines technischen Problems wandte sich die Frau an Bankmitarbeiter, wobei sie ihre Geldbörse am Automaten liegen ließ. Währenddessen nahm ein Unbekannter das Portemonnaie samt persönlicher Dokumente und einem zweistelligen Bargeldbetrag an sich.

Frau in Supermarkt bestohlen

Von 14:15 Uhr bis 15:30 Uhr befand sich eine 76-Jährige in einem Supermarkt in der Spitzwiese. Beim Bezahlvorgang bemerkte sie den geöffneten Reißverschluss ihres Rucksacks, der sich an ihrem Rollator befand. Kurz darauf stellte sie den Diebstahl ihrer Ledergeldbörse aus dem Rucksack fest, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand.

Diebstahl aus Fahrradkoffer

Eine 74-Jährige hatte ihr Fahrrad während ihres Einkaufes vor einem Supermarkt in der Im Lindes abgestellt. An der Kasse bemerkte sie, dass sie ihre Geldbörse im Koffer auf dem Gepäckträger vergessen hatte. Als sie nach dem Portemonnaie sah, stellte sie den Diebstahl fest. Das Portemonnaie enthielt neben persönlichen Dokumenten und einer Bankkarte auch einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Zeugen gesucht

In allen Fällen konnten die Täter mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Diebstählen.

Zeugen, die Beobachtungen zu den Taten gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0971/7149-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu melden.