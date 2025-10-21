Auto IU

Mehrere Metallkreuze von Gräbern entwendet – Polizei Bad Kissingen ermittelt

BAD KISSINGEN OT HAUSEN – Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 14. Oktober bis zum 18. Oktober von einem Friedhof in der Hausener Straße mehrere Messingkreuze im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Bislang konnten sechs beschädigte Grabstätten festgestellt werden.

Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

Personen, die die Beschädigung eines Grabes feststellen, sollen sich ebenfalls an die Ermittler wenden.

