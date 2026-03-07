Auto IU

Mehrere Mülleimer in Brand gesteckt – Polizei sucht nach Zeugen

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026
Mehrere Mülleimer in Brand gesteckt – Polizei sucht nach Zeugen
Foto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Am Donnerstagabend sind im Stadtteil Heuchelhof insgesamt drei Mülleimer sowie mehrere Müllsäcke vorsätzlich in Brand gesteckt worden. Gegen 19:30 Uhr bemerkten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren zunächst ein Feuer in der Berner Straße und löschten dieses eigenständig mit einer gekauften Wasserflasche.

Auf ihrem weiteren Weg entdeckten die beiden Jugendlichen brennende Müllsäcke vor einem Wohnanwesen sowie einen weiteren brennenden Mülleimer in einem nahegelegenen Park und verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die Brände zeitnah löschen. Die beiden Zeugen berichteten zudem von einer Jugendgruppe, die zuvor mit einem brennenden Gegenstand hantiert haben soll, konnten diese jedoch aufgrund der Dunkelheit nicht näher beschreiben.

Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

The Legend Anniversary – KAI und Tim Mälzer feiern 15 Jahre Kooperation mit dem limitierten und prämierten Tanto-Jubiläumsmesser

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

Kontakt: 0931/457-2230

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026

Mehr

Frau in Straßenbahn bedroht – Zeugen gesucht

Frau in Straßenbahn bedroht – Zeugen gesucht

7. März 2026
Ein satirischer Blick auf die OB-Wahl: Die glorreichen Sieben und ein Haufen Zaster

Ein satirischer Blick auf die OB-Wahl: Die glorreichen Sieben und ein Haufen Zaster

7. März 2026
Programm des 104. Deutschen Katholikentags in Würzburg vorgestellt

Programm des 104. Deutschen Katholikentags in Würzburg vorgestellt

7. März 2026
600.000 Euro kostet die Sanierung und Modernisierung des Schonunger Rathauses

600.000 Euro kostet die Sanierung und Modernisierung des Schonunger Rathauses

7. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)