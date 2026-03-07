Mehrere Mülleimer in Brand gesteckt – Polizei sucht nach Zeugen
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Am Donnerstagabend sind im Stadtteil Heuchelhof insgesamt drei Mülleimer sowie mehrere Müllsäcke vorsätzlich in Brand gesteckt worden. Gegen 19:30 Uhr bemerkten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren zunächst ein Feuer in der Berner Straße und löschten dieses eigenständig mit einer gekauften Wasserflasche.
Auf ihrem weiteren Weg entdeckten die beiden Jugendlichen brennende Müllsäcke vor einem Wohnanwesen sowie einen weiteren brennenden Mülleimer in einem nahegelegenen Park und verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die Brände zeitnah löschen. Die beiden Zeugen berichteten zudem von einer Jugendgruppe, die zuvor mit einem brennenden Gegenstand hantiert haben soll, konnten diese jedoch aufgrund der Dunkelheit nicht näher beschreiben.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.
Kontakt: 0931/457-2230
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
