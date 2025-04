Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt – Polizei nimmt Tatverdächtigen auf frischer Tat fest

WÜRZBURG/SANDERAU – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Friedrich-Spee-Straße zu einem Brand, bei dem mehrere Mülltonnen in Flammen aufgingen. Der Brand wurde gegen 01:30 Uhr der Integrierten Leitstelle Würzburg gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Mülltonnen in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus und einem geparkten Auto brannten. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, doch durch die Nähe zum Brandherd wurden die angrenzende Hauswand sowie der Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Polizei nimmt Tatverdächtigen auf frischer Tat fest

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Mann beobachtet, wie er das Feuer verdächtig beobachtete und anschließend den Brandort verließ. Durch eine schnell eintreffende Polizeistreife konnte der 53-Jährige in unmittelbarer Nähe an einer weiteren Mülltonne aufgefunden werden. Bei der Annäherung stellten die Beamten fest, dass der Mann gerade im Begriff war, einen weiteren Brand zu legen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden. Daraufhin wurde der Tatverdächtige festgenommen.

Tatverdächtiger in Klinik untergebracht

Der 53-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen des dringenden Verdachts der Brandstiftung vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands wurde der Mann am nächsten Morgen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Kriminalpolizei Würzburg führt nun die weiteren Ermittlungen.