Auto IU

Mehrere Pkw beschädigt: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen nach Vandalismusserie

29. April 2026Letztes Update 29. April 2026
Mehrere Pkw beschädigt: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen nach Vandalismusserie
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT UND LANDKREIS – Im Verlauf der letzten Woche wurden im Dienstbereich der Polizeiinspektion Schweinfurt mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.

Die Vorfälle ereigneten sich an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet und im Landkreis:

  • Sennfeld: Zwischen Donnerstag, 22:30 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, verursachte ein Unbekannter in der Flachsleite einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an einem weißen Opel Insignia.

    Mehr

  • Mainberg: Bei einer grauen Mercedes A-Klasse wurde zwischen Samstagabend und Montagnachmittag die Heckleuchte beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

  • Schweinfurt (Parkplatz Grünmarkt): Bereits am 15. März wurde zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr die Motorhaube eines BMW Cabrios beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

  • Schweinfurt (St. Josef Krankenhaus): Ein massiver Lackschaden entstand an einem schwarzen Audi S6, der gegenüber dem Krankenhaus abgestellt war. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend zerkratzte ein Täter die Motorhaube, wobei der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.

Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier
Kulturamt Haßfurt Events - Dota

Die Polizei Schweinfurt bittet Zeugen, die an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

29. April 2026Letztes Update 29. April 2026

Mehr

Durchsuchungen in Hambach im Umfeld von Jakub Michalik – Ermittler gehen nun von einem Verbrechen aus

Durchsuchungen in Hambach im Umfeld von Jakub Michalik – Ermittler gehen nun von einem Verbrechen aus

29. April 2026
Parkrempler und Felgendiebstahl: Polizei Schweinfurt bittet um Mithilfe

Parkrempler und Felgendiebstahl: Polizei Schweinfurt bittet um Mithilfe

29. April 2026
Tresore gewaltsam geöffnet: Einbruch in Donnersdorfer Firma

Tresore gewaltsam geöffnet: Einbruch in Donnersdorfer Firma

29. April 2026

26. Oldtimerrallye Franken Classic: Internationales Flair und Vorkriegsschätze in Bad Kissingen

29. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)