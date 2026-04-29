Mehrere Pkw beschädigt: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen nach Vandalismusserie
SCHWEINFURT UND LANDKREIS – Im Verlauf der letzten Woche wurden im Dienstbereich der Polizeiinspektion Schweinfurt mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.
Die Vorfälle ereigneten sich an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet und im Landkreis:
-
Sennfeld: Zwischen Donnerstag, 22:30 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, verursachte ein Unbekannter in der Flachsleite einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an einem weißen Opel Insignia.
-
Mainberg: Bei einer grauen Mercedes A-Klasse wurde zwischen Samstagabend und Montagnachmittag die Heckleuchte beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.
-
Schweinfurt (Parkplatz Grünmarkt): Bereits am 15. März wurde zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr die Motorhaube eines BMW Cabrios beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.
-
Schweinfurt (St. Josef Krankenhaus): Ein massiver Lackschaden entstand an einem schwarzen Audi S6, der gegenüber dem Krankenhaus abgestellt war. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend zerkratzte ein Täter die Motorhaube, wobei der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.
Die Polizei Schweinfurt bittet Zeugen, die an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!