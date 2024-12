Mehrere Reifen in Haßfurt zerstochen – Zeugen gesucht

HAßFURT – In der Kolpingstraße kam es am gestrigen Sonntag, zwischen 04:00 Uhr und 06:45 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an mehreren Pkw.

Ein bislang unbekannter Täter zerstach die Reifen von insgesamt drei Fahrzeugen. Betroffen waren ein gelber VW Touran, ein schwarzer Audi A6 und eine weiße Mercedes-Benz B-Klasse. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Zeugen, die die Tat oder den Täter beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 in Verbindung zu setzen.