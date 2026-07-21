Mehrere Sachbeschädigungen im Schweinfurter Stadtgebiet – Polizei bittet um Hinweise

SCHWEINFURT – Im Stadtgebiet Schweinfurt ist es zwischen Donnerstag und Sonntag zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die Polizei Schweinfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Sachbeschädigung in der Oberen Straße

Am Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann eine Zahnarztpraxis in der Oberen Straße. Der Täter ging wortlos in einen Behandlungsraum und beschädigte dort mehrere elektronische Geräte sowie ein Bild. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

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etwa 180 cm groß

circa 40 Jahre alt

schlanke Statur

blaues Hawaiihemd mit Blumenmuster

verwuschelte Haare

Drei-Tage-Bart

Brille

Beschädigter BMW in der Niederwerrner Straße

Bereits am 16. Juli wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Niederwerrner Straße ein grauer BMW der 3er-Reihe beschädigt. Das Fahrzeug war dort zwischen Donnerstag, 13:00 Uhr, und Freitag, 05:30 Uhr, abgestellt. Der Lackschaden an der Beifahrerseite wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Beschädigtes Glasdach in der Sonnenstraße

Im Bereich der Sonnenstraße wurde zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Samstag, 07:30 Uhr, ein geparkter Hyundai beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mutmaßlich mit einem Stein das Glasdach des Fahrzeugs. Der Stein konnte auf der Rücksitzbank aufgefunden und sichergestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Lackkratzer an BMW in der Willi-Kaidel-Straße

An einem geparkten BMW der 1er-Reihe verursachte ein Unbekannter mehrere Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei Schweinfurt hat in allen Fällen Spuren gesichert und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer an den genannten Tatorten verdächtige Personen beobachtet hat, Fotos oder Videos von den Vorfällen besitzt oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.