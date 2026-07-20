Mehrere Sachbeschädigungen und Diebstahl – Polizei sucht Zeugen

WAIGOLSHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Aus einem Garten im Birkenweg wurden drei dekorative Glaskugeln entwendet. Zudem ermittelt die Polizei Schweinfurt nach mehreren Sachbeschädigungen im Stadtgebiet und bittet um Hinweise.

Zwischen Montag, 06:00 Uhr, und Donnerstag, 17:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem Garten eines Anwesens im Birkenweg drei dekorative Glaskugeln im Wert von etwa 150 Euro.

In Schweinfurt wurde der Informationskasten einer Kirche in der Langen Zehntstraße durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

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Ebenfalls im Schweinfurter Stadtgebiet wurde am Samstag zwischen 17:15 Uhr und 20:10 Uhr ein geparkter schwarzer Opel in der Luitpoldstraße beschädigt. Der Schaden an der Beifahrerseite beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand könnte ein E-Scooter oder Tretroller für die Beschädigung verantwortlich sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.