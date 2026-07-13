Mehrere Sachbeschädigungen und Unfallfluchten im Bereich Schweinfurt

SCHONUNGEN / MAINBERG, LKR. SCHWEINFURT – Ein Unbekannter hat Zierleisten von einem VW Golf entwendet und dabei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Zudem wurden in Schweinfurt zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwischen Donnerstagabend, 21:30 Uhr, und Freitagmorgen, 06:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Zierleisten von einem VW Golf, der in der Grundstraße geparkt war. Neben dem Entwendungsschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand dabei ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

SCHWEINFURT – Am Donnerstag gegen 15:10 Uhr wurde ein Volvo V60 in der Neutorstraße vor einer Bäckerei angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

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SCHWEINFURT – Zwischen Montagvormittag, 10:00 Uhr, und Freitagabend, 19:00 Uhr, wurde ein Seat in der Kilian-Göbel-Straße angefahren. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.