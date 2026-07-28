Mehrere Sachbeschädigungen und Vorfälle im Raum Schweinfurt – Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt nach mehreren Vorfällen in Schweinfurt und dem Landkreis. Unter anderem wurden Sachbeschädigungen, Diebstähle und ein Streit zwischen Hundehalterinnen gemeldet.

RÖTHLEIN, ORTSTEIL HIRSCHFELD, LKR. SCHWEINFURT – Unbekannte haben am Dienstag zwischen 12 und 17 Uhr eine Scheibe des ehemaligen Kassenhäuschens am Sportplatz eingeworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

SCHWEINFURT – In einem 24/7-Store einer Metzgerei in der Straße „Am Schuttberg“ entwendete ein Unbekannter am Samstagabend zwischen 16.40 Uhr und 19.45 Uhr zweimal mehrere Lebensmittel. Der Schaden beläuft sich auf rund 60 Euro.

GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – Auf der B286 zwischen Neuses am Sand und Gerolzhofen kam es am Samstag gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Nach bisherigen Erkenntnissen betätigte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs mehrfach die Lichthupe, überholte anschließend einen 32-jährigen deutschen Fahrer eines schwarzen Mini und bremste ihn an einer Kreuzung bis zum Stillstand aus. Danach soll der Unbekannte den Mini-Fahrer beschimpft haben. Die genauen Örtlichkeiten der Vorfälle sind Gegenstand der Ermittlungen.

SCHWEINFURT – In der Sattlerstraße wurde am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein geparkter schwarzer Seat Ibiza angefahren und beschädigt. Der Schaden an der Frontstoßstange wird auf rund 500 Euro geschätzt.

SCHWEINFURT – Im Seinäjokipark wurde zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8.10 Uhr, ein Plakat des Stadtjugendamtes Schweinfurt beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 50 Euro.

DITTELBRUNN, LKR. SCHWEINFURT – An der Sporthalle in der Straße „Am Steinig“ versuchten am Freitag gegen 23.30 Uhr mutmaßlich zwei Jugendliche, mehrere alte Zeitungen aus einem Altpapiercontainer in Brand zu setzen. Die Feuerwehr Dittelbrunn löschte die entstandenen Glutnester schnell ab. Ein Schaden entstand nicht.

SCHWEBHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Sonntag zwischen 13 und 16.45 Uhr einen Schaden an einem schwarzen Audi, der in der Straße „Mittlere Heide“ abgestellt war. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

SCHWEINFURT – Zwei Hundehalterinnen gerieten am Donnerstagabend gegen 19.55 Uhr in der Hohmannstraße auf dem Fußweg hinter der dortigen McDonald’s-Filiale aus bislang ungeklärten Gründen in Streit. Dabei wurde eine 53-jährige Deutsche leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Hinweise zu den einzelnen Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.