Mehrere Schilder auf Verkehrsinsel umgefahren – Unfallverursacherin mit 1,5 Promille

DETTELBACH – Am Donnerstagmittag überfuhr eine 59-jährige Nissan-Fahrerin auf Höhe der Staustufe mehrere Schilder auf einer Verkehrsinsel, welche sich unter ihrem Fahrzeug verkeilten. Bei der Unfallaufnahme fiel der Streifenbesatzung Alkoholgeruch bei der Fahrerin auf.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Zudem wurden im Fahrzeug diverse Alkoholika aufgefunden. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sowie der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.500 Euro.