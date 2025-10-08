Mehrere Schmuggelversuche vereitelt – Schweinfurter Zoll wird am Feiertag gleich mehrfach fündig
SCHWEINFURT – Das Hauptzollamt Schweinfurt hat am Tag der Deutschen Einheit mehrere Kontrollerfolge erzielt und dabei Drogen, illegal eingeführten Potenzhonig, geschützte Pflanzen sowie unversteuerte Waren sichergestellt. Die Aufgriffe auf der A3 und am Zollamt Dettelbach-Mainfrankenpark zeigen laut Zollsprecher Benedikt Danz, dass die Einsatzkräfte auch an Feiertagen wachsam sind, um zu verhindern, dass verbotene Waren ins Land gelangen.
Drogenfund im Linienbus bei Dettelbach
Am Zollamt Dettelbach-Mainfrankenpark kontrollierten Einsatzkräfte einen Linienbus auf der Fahrt von den Niederlanden nach Polen. Sie wurden auf einen 22-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen aufmerksam, der versuchte, sich der Kontrolle unauffällig zu entziehen.
Im Rucksack des Reisenden wurden 950 Gramm Marihuana gefunden, die luftdicht in zwei Plastiktüten verpackt waren. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Zollfahndungsamt München.
Zusatzinformation: Trotz des Inkrafttretens des Konsumcannabisgesetzes am 1. April 2024 sind die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Cannabis und Marihuana weiterhin verboten und strafbar.
Verstoß gegen Artenschutz und Arzneimittelgesetz
Auf dem Parkplatz Fronberg Nord (A3) zog eine Kontrolleinheit des Hauptzollamts Schweinfurt einen VW Caddy mit schwedischer Zulassung zur Überprüfung hinzu.
Bei der Kontrolle des Fahrzeugs, dessen Fahrer angab, sich auf der Durchreise nach Schweden zu befinden, wurden folgende verbotene Waren entdeckt:
- Gefährlicher Potenzhonig: Mehrere Packungen des sogenannten „Miracle Honey“. Solche Produkte enthalten häufig nicht deklarierte, verschreibungspflichtige oder gesundheitsschädliche Wirkstoffe, obwohl sie als natürliche Potenzmittel beworben werden.
- Geschützte Pflanzen: Eine etwa fünf Kilogramm schwere Tüte mit getrockneten Wurzeln. Hierbei handelte es sich um seltene Kostuswurzeln, die unter strengem Artenschutz stehen. Die Ein- und Ausfuhr ist ohne Genehmigung verboten.
Gegen den 33-jährigen Fahrer, der keine Dokumente für die artengeschützten Pflanzen vorlegen konnte, wurden zwei Strafverfahren eingeleitet: eines wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz und eines wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.
Weitere Kontrollerfolge auf der A3
Die darauffolgenden Kontrollen auf der A3 bei PKW mit ausländischer Zulassung führten zu weiteren Beanstandungen. Die Beamten stellten sicher:
- 282 Stück verbotene Anabolika
- 138,5 Liter unversteuerter Alkohol
- 12 Stangen unversteuerte Zigaretten
Gegen die jeweiligen Fahrzeugführer wurden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet und die Waren beschlagnahmt.
Der Zoll rät Reisenden dringend, sich vor der Einreise über geltende Einfuhrbestimmungen zu informieren und auf Produkte zu verzichten, deren Zusammensetzung oder Herkunft unklar ist.
