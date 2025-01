Mehrere Straftaten bei einer Kontrolle – Fahrzeugführer nun zu Fuß unterwegs

SAAL AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Eine Verkehrskontrolle der Polizeistation Bad Königshofen deckte gleich mehrere Verstöße eines einzelnen Fahrers auf. Der 37-Jährige wird sich nun in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren verantworten müssen und darf bis auf Weiteres kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen.

Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr geriet der Mann aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten fest, dass er unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin stand und drogenbedingte Ausfallerscheinungen zeigte. Zudem verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Weiterhin hatte der Fahrer vor Fahrtantritt an einem amtlich entstempelten Kennzeichen eine gefälschte TÜV-Plakette angebracht.

Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt, und der Mann wurde zur Dienststelle gebracht. Nach einer Blutentnahme durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwarten nun rechtliche Konsequenzen aufgrund der Vielzahl festgestellter Verstöße.