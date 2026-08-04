Mehrere Straftaten im Stadtgebiet und Bergrheinfeld – Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt nach mehreren Vorfällen im Stadtgebiet und in Bergrheinfeld. Gesucht werden Zeugen zu Diebstählen, einer körperlichen Auseinandersetzung und einer Körperverletzung.

Am Freitagabend zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr wurde vor dem Baggersee-Café ein E-Scooter der Marke Segway Ninebot gestohlen. Das Fahrzeug hatte einen Wert von etwa 300 Euro.

In der Fritz-Drescher-Straße wurden zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, beide Räder eines Mountainbikes der Marke Ghost entwendet. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Ebenfalls am Freitagabend zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter am Baggersee die Mobiltelefone und Geldbeutel von drei Badegästen. Der Beuteschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 2.55 Uhr im Bereich Obertor und Kornmarkt zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 60-jährigen Mann und einer unbekannten männlichen Person. Im weiteren Verlauf soll der Täter den Mann beleidigt und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Dabei wurde der 60-Jährige leicht verletzt und seine Brille beschädigt.

Der Täter wird als etwa 180 Zentimeter groß, circa 20 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Er soll eine helle Hautfarbe gehabt haben.

BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – In der Mainstraße kam es am Sonntag gegen 14.25 Uhr auf Höhe der Hausnummern 20 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 68-jährigen Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Unbekannte der Ansicht, dass der Senior den Weg entlang der Mainstraße nicht mit seinem Fahrrad nutzen dürfe. Anschließend beleidigte er den 68-Jährigen durch Zeigen des Mittelfingers und schlug ihm das Mobiltelefon aus der Hand.

Der Täter wird als etwa 175 Zentimeter groß, circa 40 Jahre alt und hager beschrieben. Er soll in Begleitung einer Frau gewesen sein.

Hinweise zu den einzelnen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.