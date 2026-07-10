Mehrere Straftaten in Bad Kissingen – Polizei bittet um Hinweise

BAD KISSINGEN – Im Stadtgebiet sowie im Ortsteil Winkels kam es zu einer Unfallflucht, einer Sachbeschädigung und einem Fahrraddiebstahl. Die Polizei Bad Kissingen ermittelt in allen Fällen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Auf dem Parkplatz des Campingplatzes in der Euerdorfer Straße wurde zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 05:45 Uhr, ein geparkter roter Ford Kuga angefahren und beschädigt. Der Schaden an der Heckklappe wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Bereits am Mittwoch gegen 16:05 Uhr wurde im Luitpoldpark eine Wellnessliege beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten sich drei junge Männer und eine junge Frau auf die Kopfstütze der Liege, die dadurch abbrach. Anschließend entfernte sich die Gruppe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Von den Jugendlichen ist lediglich bekannt, dass sie schwarze Haare hatten und einer der jungen Männer ein weißes T-Shirt trug.

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Im Ortsteil Winkels wurde außerdem zwischen dem 28. Mai und dem 1. Juni aus dem Hof einer Elektrofirma in der Münnerstädter Straße ein E-Bike der Marke Stevens gestohlen. Der Wert des Fahrrads liegt bei rund 2.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu melden.