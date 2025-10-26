Mehrere Straftaten rund um den Weinherbst in Abtswind – Kitzinger Polizei präsent vor Ort
ABTSWIND – Die Polizeiinspektion Kitzingen musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrfach im Umfeld des Weinfestes in Abtswind einschreiten. Die Vorfälle reichten von Diebstahl über Hausfriedensbruch bis zu einer Trunkenheitsfahrt.
Diebstahl und unbefugter Gebrauch eines Fahrrads
Ein 23-jähriger Weinfestbesucher verschaffte sich zunächst unbefugt Zutritt zu einem Wohnhaus, um dort zu urinieren. Nachdem er das Gebäude verlassen hatte, entwendete er ein vor Ort abgestelltes fremdes Fahrrad. Das Sicherheitspersonal des Weinfestes erkannte den Mann kurze Zeit später im Festzelt und übergab ihn der Polizei. Das Fahrrad konnte in einem nahegelegenen Gebüsch gefunden und dem Eigentümer zurückgegeben werden. Gegen den deutschen Besucher wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und unbefugten Gebrauchs des Fahrrades eingeleitet.
Hausfriedensbruch nach Platzverweis
Kurz darauf musste die Polizei erneut einschreiten, da ein 39-jähriger Mann sich den Anordnungen des Veranstalters widersetzte. Nachdem ihm wegen seines Verhaltens ein Hausverbot ausgesprochen und das Besucherarmband entfernt worden war, versuchte er mehrfach, das Festgelände wieder zu betreten. Er zog sich hierzu sogar um, um nicht aufzufallen. Der aufmerksame Sicherheitsdienst verwies ihn jedoch wiederholt des Geländes und übergab ihn der Polizei, die einen polizeilichen Platzverweis aussprach und eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs aufnahm.
Unfall und Trunkenheitsfahrt
Kurz nach Mitternacht meldete ein Anwohner einen PKW in der Weinstraße, der in den Straßengraben gefahren war. Er beobachtete, wie die Fahrerin (eine 17-jährige Deutsche) ausstieg und einen männlichen Mitfahrer an das Steuer ließ, der das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn fuhr. Die Polizei traf die beiden unverletzten Personen an dem PKW VW an.
- Bei der 17-jährigen Fahrerin, die keine Fahrerlaubnis besaß, ergab ein Atemalkoholvortest einen Wert von über 1,60 Promille. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
- Bei dem gerade 18-jährigen Mitfahrer, der das Auto aus dem Graben fuhr, ergab der Atemalkoholtest ebenfalls einen Wert von über 1,60 Promille. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, und er verlor noch vor Ort seine Fahrerlaubnis.
Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus in Kitzingen durchgeführt. Es entstand kein Sachschaden.
