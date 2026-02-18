Auto IU
Mehrere tauschend Euro Schaden durch Unfallfluchten im Landkreis Schweinfurt
EUERBACH, LKR. SCHWEINFURT. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Am Zauser“ beschädigte ein Lkw beim Rangieren einen Stromverteilerkasten und entfernte sich im Anschluss ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.
WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Am Dienstagmorgen, zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Stromverteilerkasten in der Robert-Bosch-Straße. Der Schaden wird hier auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.
Das könnte Dich auch interessieren:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!