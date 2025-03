Mehrere tausend Euro Beuteschaden: Unbekannte brechen Transporter auf und entwenden Werkzeug

WONFURT, LKR. HASSBERGE UND OBERSCHWARZACH, LKR. SCHWEINFURT.

Unbekannte brachen im Verlauf des Wochenendes zwei Firmentransporter auf und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizeiinspektionen Haßfurt und Gerolzhofen haben die Ermittlungen übernommen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Schwarzer Sprinter in Dampfach aufgebrochen

In der Zeit von Freitag, 19:15 Uhr bis Montag, 06:45 Uhr, wurde ein schwarzer Sprinter eines örtlichen Unternehmens, der in der Dorfstraße geparkt war, aufgebrochen und Werkzeug sowie Kabeltrommeln im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die Polizei Haßfurt hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Transporter eines Stromversorgungsunternehmens angegangen

Im Oberschwarzacher Ortsteil Schönaich wurde ebenfalls im Verlauf des Wochenendes, genauer zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr, das Fahrzeug eines Stromversorgungsunternehmens aufgebrochen. Die entwendeten Werkzeuge haben einen Gesamtwert von über 2.000 Euro.

Hier hat die Polizei Gerolzhofen die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gesucht

In beiden Fällen bitten die Ermittler die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den zuständigen Polizeiinspektionen zu melden.