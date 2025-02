Mehrere tausend Euro Schaden durch Unfallflucht in Höchberg und Kist

Kist / Lkr. Würzburg – Von Montagmorgen bis Mittwochnachmittag parkte ein grauer PKW der Marke Hyundai in der Ringstraße in Kist ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den PKW im vorderen, linken Bereich und verursachte einen Schaden von ca. 7000 Euro. Hinweise auf den Verursacher sind bislang nicht bekannt.

Höchberg / Lkr. Würzburg – Am Mittwoch, von 09:00 Uhr bis 09:20 Uhr, befand sich ein Handwerker im Rahmen seiner Tätigkeit in einem Anwesen in der Kiesstraße. Das am Fahrbahnrand geparkte, graue Firmenfahrzeug der Marke Hyundai, welches mit der rechten Fahrzeugseite zur Fahrbahnmitte hin abgestellt war, wurde in diesem Zeitraum durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und an beiden Türen, sowie dem rechten, vorderen Kotflügel erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch in diesem Fall sind bislang keine Hinweise auf den Verursacher bekannt.

In o. g. Fällen bittet die Polizei Würzburg-Land um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder Email:pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de