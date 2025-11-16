Mehrere Tempoverstöße bei Laserkontrolle auf der B26 festgestellt

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Bei einer Laserkontrolle auf der B26 stellte die Polizei Karlstadt am Samstagnachmittag gleich mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest. Ein BMW-Fahrer stach dabei besonders hervor, da er mit fast dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs war.

Am Samstagnachmittag führte die Polizei Karlstadt auf der B26 zwischen Karlstadt und Gemünden eine Laserkontrolle durch. Gegen 14:30 Uhr wurde ein BMW-Fahrer mit 189 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Ihn erwarten nun zwei Punkte in Flensburg sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

In der gleichen Messzeit wurden zudem ein Opel-Fahrer mit 37 km/h, ein Mercedes-Fahrer mit 25 km/h und ein Skoda-Fahrer mit 18 km/h Überschreitung festgestellt. Der Opel-Fahrer muss aufgrund der deutlichen Überschreitung mit zwei Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Der Mercedes-Fahrer erhält für seinen Verstoß einen Punkt in Flensburg, während der Skoda-Fahrer bei einer Ordnungswidrigkeit ohne Punkte und ohne Fahrverbot bleibt.