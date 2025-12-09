Mehrere Unfallfluchten im Dienstgebiet der Polizei Schweinfurt – Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Verlauf der letzten Woche kam es im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt zu mehreren Verkehrsunfallfluchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

EUERBACH, OT OBBACH, LKR. SCHWEINFURT.

Die Ein- und Ausfahrtsschranke des Wertstoffhofs wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen dem 1. Dezember und dem 5. Dezember. Der Schaden wir auf circa 1.000 Euro geschätzt.

BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT

Durch ein ebenfalls unbekanntes Fahrzeug wurde die Fassade eines Anwesens in der Schweinfurter Straße, auf Höhe der 80er Hausnummern, beschädigt. Mutmaßlich beim Rangieren verursachte der flüchtige Fahrer einen Schaden von circa 1.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 28. November, 13:00 Uhr, und dem 5. Dezember, 13:30 Uhr.

Die Polizei Schweinfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.