Mehrere Unfallfluchten im Schweinfurter Stadtgebiet – Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT – Die Polizei Schweinfurt ermittelt nach mehreren Unfallfluchten im Stadtgebiet. In allen Fällen wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt, die Verursacher entfernten sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Am Freitag zwischen 8.30 Uhr und 9.45 Uhr wurde ein in der Heini-Dittmar-Straße abgestellter Mercedes angefahren. An der Fahrzeugfront entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Ebenfalls am Freitag wurde zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr ein geparkter Skoda Octavia auf dem Parkplatz des E-Centers in der Oskar-von-Miller-Straße beschädigt. Der Schaden an der hinteren Stoßstange wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

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Am Samstag zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr kam es zu einer weiteren Unfallflucht. Ein geparkter Mercedes wurde im Bereich der Fahrertür beschädigt. Das Fahrzeug hatte zunächst auf dem GLOBUS-Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße und anschließend auf dem gegenüberliegenden MARKTKAUF-Parkplatz gestanden. Der entstandene Schaden beträgt rund 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die Hinweise zu den jeweiligen Unfallverursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.