Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt im Verlauf des Wochenendes – Die Polizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen

6. Oktober 2025Letztes Update 6. Oktober 2025
SCHWEINFURTIm Verlauf des Wochenendes kam es sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis Schweinfurt zu mehreren Verkehrsunfallfluchten. In allen fünf Fällen haben bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer Sachschaden verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Übersicht der Unfallfluchten

Ort Zeitraum Geschädigtes Objekt/Fahrzeug Schaden
John-F.-Kennedy-Ring / Stresemannstraße Fr., 21:30 Uhr bis Sa., 02:00 Uhr Batteriebetriebener Faltkegel der Polizei Ca. 100 Euro (zerstört)
Neuschwangerstraße Mi., 20:30 Uhr bis Do., 08:30 Uhr Grauer Mercedes PKW Ca. 1.500 Euro (Lackschaden Frontstoßstange, mutmaßlich durch schwarzen PKW)
Am Oberen Marienbach (Parkhaus) Do., 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr Brauner VW Beetle Ca. 400 Euro (rechte Fahrzeugseite)
Rudolf-Diesel-Straße (Baumarktparkplatz) Sa., 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Weißer Audi Ca. 2.000 Euro (rechte Fahrzeugseite)
Werneck, Richtplatz Do., gegen 08:30 Uhr Grauer VW Tiguan Über 1.000 Euro (linke Fahrzeugseite und Außenspiegel)

Besonders bemerkenswert ist der Vorfall am John-F.-Kennedy-Ring, bei dem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Rahmen einer Unfallaufnahme absichtlich einen aufgestellten Leitkegel überfuhr und zerstörte.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat in allen Fällen Ermittlungen zu den jeweiligen Unfallverursachern eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der Verkehrsunfälle geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.

