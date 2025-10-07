Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt im Verlauf des Wochenendes – Die Polizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen
SCHWEINFURT – Im Verlauf des Wochenendes kam es sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis Schweinfurt zu mehreren Verkehrsunfallfluchten. In allen fünf Fällen haben bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer Sachschaden verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise.
Übersicht der Unfallfluchten
|Ort
|Zeitraum
|Geschädigtes Objekt/Fahrzeug
|Schaden
|John-F.-Kennedy-Ring / Stresemannstraße
|Fr., 21:30 Uhr bis Sa., 02:00 Uhr
|Batteriebetriebener Faltkegel der Polizei
|Ca. 100 Euro (zerstört)
|Neuschwangerstraße
|Mi., 20:30 Uhr bis Do., 08:30 Uhr
|Grauer Mercedes PKW
|Ca. 1.500 Euro (Lackschaden Frontstoßstange, mutmaßlich durch schwarzen PKW)
|Am Oberen Marienbach (Parkhaus)
|Do., 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr
|Brauner VW Beetle
|Ca. 400 Euro (rechte Fahrzeugseite)
|Rudolf-Diesel-Straße (Baumarktparkplatz)
|Sa., 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
|Weißer Audi
|Ca. 2.000 Euro (rechte Fahrzeugseite)
|Werneck, Richtplatz
|Do., gegen 08:30 Uhr
|Grauer VW Tiguan
|Über 1.000 Euro (linke Fahrzeugseite und Außenspiegel)
Besonders bemerkenswert ist der Vorfall am John-F.-Kennedy-Ring, bei dem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Rahmen einer Unfallaufnahme absichtlich einen aufgestellten Leitkegel überfuhr und zerstörte.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat in allen Fällen Ermittlungen zu den jeweiligen Unfallverursachern eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der Verkehrsunfälle geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.
