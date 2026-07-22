Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt – Polizei bittet um Hinweise

SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Gleich vier Verkehrsunfallfluchten beschäftigen derzeit die Polizeiinspektion Schweinfurt. In verschiedenen Stadtteilen wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt, die Verursacher entfernten sich jeweils unerlaubt vom Unfallort.

Im Stadtteil Steinberg wurde am Kührasen ein roter VW Fox angefahren. Das Fahrzeug stand zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 20:50 Uhr, vor einer Garage.

In der Innenstadt wurde am Dienstag zwischen 09:10 Uhr und 20:05 Uhr ein grauer Seat Leon im Parkhaus „Am Oberen Marienbach“ auf Ebene 2 beschädigt.

Ebenfalls in der Innenstadt kam es in der Friedrich-Stein-Straße zu einer weiteren Unfallflucht. Dort wurde am Dienstag zwischen 06:40 Uhr und 15:35 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter silberner Seat Leon beschädigt.

Im Stadtteil Hochfeld wurde ein grüner Skoda Rapid am Gottesberg beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer Verkehrsunfallflucht aus. Das Fahrzeug parkte dort am Montag zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die Hinweise zu einem der Vorfälle geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.