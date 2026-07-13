Mehrere Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Bereich Schweinfurt

SCHWEINFURT / HAFEN – Ein geparkter Pkw wurde am Samstag auf dem Kundenparkplatz eines Baumarkts in der Rudolf-Diesel-Straße angefahren und beschädigt. Der blaue BMW i4 stand dort zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr.

SCHWEINFURT / MAINTAL – Auf dem Kundenparkplatz eines Möbelhauses in der Amsterdamstraße wurde ein Audi Q3 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Wagen war dort am vergangenen Donnerstag zwischen 12:15 Uhr und 13:15 Uhr abgestellt.

DITTELBRUNN, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr wurde im Kiefernweg die Gartenmauer eines Einfamilienhauses beschädigt. Wer für den Schaden verantwortlich ist und auf welche Weise die Mauer beschädigt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

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SCHWEINFURT / INNENSTADT – Vor einem Altenheim in der Theresienstraße wurde ein Audi Q3 angefahren und beschädigt. Der Verursacher, ein Unbekannter mit einem weißen Fahrzeug, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 10:30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.