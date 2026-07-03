Mehrere Unfallfluchten und Sachbeschädigungen beschäftigen die Polizei im Landkreis Haßberge

A N Z E I G E

HASSFURT – LKR. HASSBERGE. Die Polizeiinspektion Haßfurt ermittelt derzeit in mehreren Fällen von Unfallflucht und Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise.

In Haßfurt wurde am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein schwarzer Mercedes beschädigt, der auf dem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft in der Schweinfurter Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerkannt.

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THERES, OT OBERTHERES – LKR. HASSBERGE. Zwischen Montag, 6 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Edeka-Marktes in der Straße „Am Bändlein“ ein geparkter schwarzer Kia beschädigt. Auch hier ist der Unfallverursacher unbekannt.

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HASSFURT, OT SYLBACH – LKR. HASSBERGE. Auf dem Lehrerparkplatz der Grundschule wurden am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr an einem braunen Mitsubishi beide Außenspiegel umgeknickt. Dadurch entstand Sachschaden.

SAND AM MAIN – LKR. HASSBERGE. Am Donnerstag gegen 8.50 Uhr kollidierte ein BMW in einer Engstelle in der Maingasse mit einer Mülltonne und verursachte Sachschaden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine bislang unbekannte Frau, die den Vorfall beobachtet haben soll.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.