Mehrere Unfallfluchten und zwei verletzte Radfahrer in Würzburg

A N Z E I G E

WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in mehreren Fällen von Unfallflucht. Dabei wurden zwei Radfahrer leicht verletzt und zahlreiche geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Im Stadtteil Steinbachtal musste eine Radfahrerin am Mittwochmorgen gegen 7:20 Uhr einem weißen Pkw ausweichen, dessen Fahrer beim Überholen nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet haben soll. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer fuhr weiter und bog in Richtung Heidingsfeld ab.

A N Z E I G E N

In der Versbacher Röthe wurde gegen 7:45 Uhr ein 12-jähriger Radfahrer durch einen aus einer Ausfahrt kommenden schwarzen Pkw zum starken Bremsen gezwungen. Der Schüler stürzte und verletzte sich leicht. Auch hier entfernte sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort.

Das könnte Dich auch interessieren: Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E

Darüber hinaus registrierte die Polizei mehrere Unfallfluchten an geparkten Fahrzeugen. In der Egloffsteinstraße in der Sanderau wurde ein schwarzer Audi beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Auf dem Parkplatz des Edeka-Centers in der Nürnberger Straße in Grombühl entstand an einem schwarzen VW Passat ein Schaden von etwa 7.500 Euro.

Auf einem Parkplatz Am Schwarzenberg in Lindleinsmühle wurde ein silberner VW Tiguan vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Ein weiterer schwarzer VW Tiguan wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz im Steinbachtal beschädigt. Hier entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Auf dem Parkplatz des Medizinischen Versorgungszentrums in der Schweinfurter Straße in Grombühl wurde ein grauer VW an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

In der Traubengasse in der Sanderau wurde zudem ein Daimler am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ebenfalls unerlaubt. Der Schaden beträgt rund 1.200 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen sämtlicher Vorfälle, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.