Mehrere Verkehrsunfälle in Würzburg summieren sich auf 43.000 Euro Sachschaden und eine Schwerverletzte

WÜRZBURG – Bei mehreren Verkehrsunfällen im Stadtgebiet entstand teilweise hoher Sachschaden. Dabei könnte in einem Fall die Alkoholisierung des Fahrers die Unfallursache sein. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin wurde diese schwer verletzt. Die Polizei sucht unbeteiligte Zeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Auf Höhe der Bushaltestelle „Sanderring“ kam es am Mittwoch, gegen 11:45 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einer 58-jährigen, deutschen Radfahrerin und einem schwarzen MG, der von einer 56-jährigen Deutschen gefahren wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr die Autofahrerin den Fahrstreifen links neben der Busspur in Fahrtrichtung Sanderstraße. Kurz vor der Ampel prallte die, von rechts kommende, Radfahrerin gegen den Pkw.

Sie wurde dabei schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Die Polizei Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet unter der Tel. 0931/457-2230 um Hinweise, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können.

Vorfahrtsberechtigen Pkw übersehen

Dem Sachstand nach wollte ein 58-jähriger Deutscher mit seinem VW am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, vom Friedrich-Bergius-Ring nach links in die Nürnberger Straße abbiegen. Hierbei übersah er den Ford eines 43 Jahre alten Deutschen, der vorfahrtsberechtigt war. Dieser wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kollidierte dabei mit einem Renault.

Am Ford und am Renault, der von einem 59-jährigen deutschen Staatsbürger gefahren wurde, entstand jeweils ein hoher Sachschaden von circa 10.000 Euro. Glücklicherweise blieben jedoch alle Unfallbeteiligten unverletzt.

Alkoholisiert mit geparktem Auto zusammengestoßen

Im Wendelweg stieß am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:55 Uhr, ein grauer Skoda frontal mit dem Heck eines, am Fahrbahnrand geparkten, VW zusammen. In der Folge wurde der VW mehrere Meter nach vorne weggeschoben und im Skoda lösten alle Airbags aus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt fest, dass der 23-jährige, deutsche Fahrer des Unfallfahrzeuges alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über 0,5 Promille.

Der Mann und seine 47 Jahre alte deutsche Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der Gesamtschaden liegt bei schätzungsweise 30.000 Euro.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.