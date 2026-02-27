Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt
SCHWEINFURT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt nach drei Verkehrsunfallfluchten, die sich am vergangenen Mittwoch im Stadtgebiet und im Landkreis ereignet haben. In allen Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Im Landkreis Schweinfurt traf es zunächst einen grauen Pkw der Marke DS, der zwischen 10:40 Uhr und 11:30 Uhr auf einem Bäckereiparkplatz in der Würzburger Straße abgestellt war. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 1.000 Euro am vorderen rechten Kotflügel. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag in Schonungen: Während eines Flohmarktes an der Kaltenhöfer Steige wurde zwischen 15:30 Uhr und 16:20 Uhr ein blauer Seat Leon an der linken Stoßstange beschädigt, wobei der Sachschaden ebenfalls auf circa 1.000 Euro geschätzt wird.
In der Stadt Schweinfurt kam es bereits am Mittwochmorgen gegen 07:50 Uhr zu einer Kollision in der Degnerstraße. Dort wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Mercedes beschädigt, was Kosten von mehreren hundert Euro nach sich zieht. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kommt ein grauer Peugeot als mögliches Verursacherfahrzeug in Betracht.
Die Polizei Schweinfurt bittet nun Zeugen, die Beobachtungen an den jeweiligen Unfallorten gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen geben können, sich zu melden. Du erreichst die Dienststelle für sachdienliche Angaben unter der Telefonnummer 09721/202-0.
