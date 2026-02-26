Auto IU

Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt

26. Februar 2026Letztes Update 26. Februar 2026
Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt nach drei Verkehrsunfallfluchten, die sich am vergangenen Mittwoch im Stadtgebiet und im Landkreis ereignet haben. In allen Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Im Landkreis Schweinfurt traf es zunächst einen grauen Pkw der Marke DS, der zwischen 10:40 Uhr und 11:30 Uhr auf einem Bäckereiparkplatz in der Würzburger Straße abgestellt war. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 1.000 Euro am vorderen rechten Kotflügel. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag in Schonungen: Während eines Flohmarktes an der Kaltenhöfer Steige wurde zwischen 15:30 Uhr und 16:20 Uhr ein blauer Seat Leon an der linken Stoßstange beschädigt, wobei der Sachschaden ebenfalls auf circa 1.000 Euro geschätzt wird.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Zukunft wählt man

In der Stadt Schweinfurt kam es bereits am Mittwochmorgen gegen 07:50 Uhr zu einer Kollision in der Degnerstraße. Dort wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Mercedes beschädigt, was Kosten von mehreren hundert Euro nach sich zieht. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kommt ein grauer Peugeot als mögliches Verursacherfahrzeug in Betracht.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Mehr

Die Polizei Schweinfurt bittet nun Zeugen, die Beobachtungen an den jeweiligen Unfallorten gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen geben können, sich zu melden. Du erreichst die Dienststelle für sachdienliche Angaben unter der Telefonnummer 09721/202-0.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. Februar 2026Letztes Update 26. Februar 2026

Mehr

Karten für das Rhön-Festival ab sofort auch vor Ort erhältlich

Karten für das Rhön-Festival ab sofort auch vor Ort erhältlich

26. Februar 2026
Grafenrheinfelder Schulkinder erkunden den Wald

Grafenrheinfelder Schulkinder erkunden den Wald

26. Februar 2026
Überfahrenes Tier mitgenommen – Das ist Jagdwilderei

Überfahrenes Tier mitgenommen – Das ist Jagdwilderei

26. Februar 2026
ACHTUNG: Verkehrssicherungsarbeiten im Stadtwald Würzburg

ACHTUNG: Verkehrssicherungsarbeiten im Stadtwald Würzburg

26. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)